Kilis'te verilen işi beğenmeyen işçi kendini yakmak istedi

Kilis'te, hizmet alımı yöntemiyle belediyede çalışan işçi, yer değişikliğini beğenmeyerek, benzinle kendini yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (42), hizmet alımı ile Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışırken, Park ve Bahçe Müdürlüğüne görevlendirmek istedi. Bu esnada yeni görev yerine gitmeyen, Mezarlıklar Müdürlüğünden başka bir yerde çalışmayacağını belirten M.Ş. ise gitmeyince görevine son verildi. 2 aydır işsiz olan M.Ş. Park ve Bahçe Müdürlüğünde görevine başlaması istenmesine rağmen, işe başlamayarak, bir şişe benzin alarak Mezarlıklar Müdürlüğünün binasının üzerine çıkarak kendini yakmakla tehdit etti. Olay yerine, 112 Acil Ambulansı, İtfaiye ekipleri ile polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri ile eşinin ikna çalışması sonucu çıktığı iki katlı mezarlık müdürlüğü binasından indirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.