Kilis'te Yahudiler tarafından 60 yıl sonra Hanuka Bayramı kutlandı

Kilis'te Yahudiler tarafından 60 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı kutlandı.

Aralarında Kilisli olan daha sonra kentten ayrılan Yahudilerin de bulunduğu 40 kişilik grup Kilis'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek Kilis sinagogunda düzenlenen Hanuka Bayramı törenine katıldı. Bazı Yahudiler arasında Kilis doğumlu olanların da bulunması nedeniyle kent gezisinde duygusal anlar yaşalarken, 55-60 yıl öncesindeki anıları canlandı.

Hanuka Işıklar Bayramı kutlaması kapsamında Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh'ın da bulunduğu grup Kilis'e geldi.

Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, kendilerine böyle bir imkan sunan yetkililere teşekkür ederek, “Konukseverliğiniz ve yakınlığınız için yürekten teşekkür ediyor, sizlere ve tüm Kilis halkına en içten dileklerini sunuyorum. Kilis'te, yaklaşık 60 yıl aradan sonra Hanuka Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.

Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı İshak İbrahimzadeh ise, Türkiye'nin son 20 yılda hayal edemeyeceği bir dönem yaşandığını ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Yahudiler ibaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiler.

Raşel Nahmed, 55 yıl önce Kilis'ten ayrıldıklarını ifade ederek, “Benim babam burada manifaturacıydı, sonra İsrail'e gittik. 55 yıl sonra Kilis'e geldik. Bütün hatıralarımız yeniden canlandı. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum” dedi.

Şule Tavaşi ise, 17 yıl önce doğduğu Kilis'e geldiğini ifade ederek, “Çok heyecanlandım. O kadar çok mutlu oldum ki, babamın iş yerlerini gördük. Evimizi gördük” dedi.

Kilis Kent konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıoğlu gruba eşlik etti.