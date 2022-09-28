Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yönetim kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Kilis'te ikamet eden Suriye uyruklu şahıs, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde icra edilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.