Kilis'te yakıtlar hava kirliliğini artırıyor

Kilis'te birçok mahallede kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğine neden olurken, vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor.

Kilis'te özellikle kömür gibi yakıtlar hava kirliliğine neden oluyor. Doğalgazın 4 yıl önce geldiği kentte eski Kilis evleri ve kırsal mahallelerde kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliğini artırıyor. Özellikle sabah erken saatlerde vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor. Şehrin üzerine çöken duman, hava kirliliğini gözler önüne seriyor.