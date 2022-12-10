Kilis'te yangın korkuttu

Kilis'te, park halindeki otomobilde başlayan yangın okulun deposuna sıçraması üzerine hızlı müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkez ilçeye bağlı Mısırcık köyünde park halinde duran 27 AG 174 plakalı otomobilde bilenmeyen bir nedenle çıkan yangın okulun deposunun bulunduğu çatıya sıçradı. Olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye ekibi, yangını okulu sarmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmaz iken otomobildeki yangının çıkış nedeni itfaiye tarafından araştırılıyor. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, okulun depo olarak kullanılan bölümünün çatısında maddi hazar meydana geldi.