Kilis'te yaşanan cinayette yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Gina Mercimek isimli kız çocuğu için geniş çaplı arama yapan Kilis Emniyetinin yakaladığı 2 zanlı tutuklandı.

Tutuklama ardından akşam saatlerinde bir grup Suriyeli olayı protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Caddede tur atan grup, sloganlar atarak olayı protesto etti.

İl Emniyet müdürlüğü ekipleri grubu dağıtarak cadde ve ara sokaklarda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.