İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kilis’te, 95 yaşındaki yaşlı kadın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturmaması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Kilis'te, 95 yaşındaki yaşlı kadın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturmaması sonucu yanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiyi göre, Kilis Merkeze bağlı Akıncı (Seve) köyünde 95 yaşındaki Fıdda Daş, yalnız yaşadığı evde ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın çarşafı tutuşturması sonuncu alev kapanın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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