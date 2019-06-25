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Kilis'te yaz Kur'an kursları sürüyor

Kilis’te, Müftülük tarafından açılan yaz Kuran kurslarına yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

Kilis'te, Müftülük tarafından açılan yaz Kuran kurslarına yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.


2018-2019 eğitim- öğretim döneminin sona ermesi ve okulların kapanmasıyla birlikte açılan Kuran kursları ilgi görüyor. İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan tüm camilerde Kuran kursu açıldığı, günlük olarak verilen dersler, 2 ay boyunca devam edecek. Kursların 8 hafta sürecek. Kız Kuran kurslarında bayan öğreticiler ders veriyor. Camilerde ise din görevlilerimiz Kur'an dersi veriyor.

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