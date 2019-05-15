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Kilis'te Yeni Devlet Hastanesinin yapımına başlandı

Kilis’te, 520 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılmasına başladı.

Kilis'te, 520 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılmasına başladı.


Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, mevcut devlet hastanesinin yetersiz kalması nedeniyle Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak olan 520 yataklı yeni devlet hastanesinin ihalesini alan firma şantiyesini kurarak, hafriyat çalışmalarına başladı. Yeni devlet hastanesinin 2021 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Kilisli vatandaşlar, yeni devlet hastanesinin yapımına başlanmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Yeni hastanesinin yapılmasından sonra eski devlet hastanesinin Kadın ve Çocuk hastanesine dönüştürülmesini istiyoruz” diye konuştu.

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