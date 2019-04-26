Kilis'te "yeni dünya" konferansı

Öğretim üyesi Ömer Faruk İncili tarafından “Yeni Bir Dünya Düzeni Mümkün mü?” başlıklı bir konferans verildi.

TRACECA, Bir Kuşak Bir Yol ve Lapis Lazuli projeleri hakkında açıklayıcı bilgiler veren İncili, dünyanın kaderini değiştirecek nitelikte uluslararası bir proje olan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun (TRACECA) AB üyesi ülkelerinden oluşan doğu-batı koridoru olduğunu ifade ederek, projenin amacının, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeleri Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlamak olduğunu söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk İncili, Bir Kuşak Bir Yol Projesinin 65 ülkeyi kapsadığını ve Çin merkezli modern ipek yolu konseptini ifade ettiğini belirterek, projenin Asya'nın en doğu ile Atlas Okyanusu'nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlamayı amaçladığını vurguladı.

Konferansın bir diğer küresel proje konusu olan “Lapis Lazuli Projesi”nden de bahseden İncili, kısa adı Lapis Lazuli olan projenin, Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan ve Türkiye arasındaki transit taşımacılık koridoru olduğunu söyledi.

Karadeniz'deki limanların kullanılarak ya da Bakü-Tiflis-Kars karayolu üzerinden, boğaz köprüleri ve Marmaray aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan bir transit koridor oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden İncili, bu üç projenin de dünyanın geleceği ve küresel güç dengeleri açısından çok önemli projeler olduğunu sözlerine ekledi.