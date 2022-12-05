Kilis'te yeniyapılan devlet hastanesinin açılışı yapılacak

Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

AB desteğiyle yapımı tamamlanan 400 yataklı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, yarın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile CEB Goveron Yardımcısı Thomas Bocek, AB Türkiye delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un katılımı ile birlikte açılışı gerçekleştirilecek olan hastanede Vali Recep Soytürk tarafından incelemelerde bulunuldu. 12 Kasım tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan ve yarın açılışı yapılacak olan Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi ile birlikte eski devlet hastanesi de bazı bölümleriyle birlikte aynı anda hizmet veriyor