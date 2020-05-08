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Kilis'te yetim çocuklara oyuncak dağıtıldı

Kilis’te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan bin 500 yetime iftariye ve oyuncak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan bin 500 yetime iftariye ve oyuncak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi'nde hazırlanan yemekler paketlenip yetim ailelere teslim edildi. Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı toplu iftar organizasyonlarının düzenlemediğini açıklayan İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, “Her yıl Ramazan 15'de büyük coşkuyla bir araya geldiğimiz yetimlerle, salgından dolayı bu sene yetimlerimizin evlerine misafir olduk. Aynı heyecanı yaşadık yetimlerimizle. Buradan yapılan yardım çalışması ve yetim günü etkinliğini destekleyenlere teşekkür ediyor, yetimleri unutmayalım diyoruz" dedi.

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