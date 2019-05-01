Kilis'te yine traktör kazası: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli köyünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli köyünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ali Yener kontrolündeki 79 AP 461 traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Kazada Aşağıbademli köyü muhtarı Mehmet Yener'in babası Ali Yener hayatını kaybetti.
Yener'in cenazsesi yarın köyde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.