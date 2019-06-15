İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te, YKS girecek bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin bazıları 15 dakika kuralına takıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin bazıları 15 dakika kuralına takıldı.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Kilis'te de gerçekleştirildi. Kilis'te derslik sayısının fazla olmazı nedeniyle Gaziantep başta olmak üzere bir çok il ve ilçeden sınava girmek için çok sayıda öğrenci ve velileri Kilis'e geldi. Sabah saatlerinden itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile liselerde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler, sınava girmek için geldiklerine 15 dakika kuralına takıldılar.


Öğrenciler sınavda ter dökerken, bazı veliler kuran okuyarak dua ettiler. Bazıları ise çimlerin üzerine oturarak, çocuklarının sınavdan çıkmasını beklediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.