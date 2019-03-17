Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çekti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.