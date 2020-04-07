Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis -Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.