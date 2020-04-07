Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis -Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.