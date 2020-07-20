Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti. Kilis'te yaz aylarında yoğun sis olması şaşkınlıkla karşılandı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.