Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı. Bu mevsimde yoğun sis görülmesi şaşkınlıkla karşılandı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Önüpınar karayollarında sis etkili oldu.