Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı. Bu mevsimde yoğun sis görülmesi şaşkınlıkla karşılandı. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Önüpınar karayollarında sis etkili oldu.