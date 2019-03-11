Kilis'te yoğun sis

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.