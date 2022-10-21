Kilis'te yoğun sis

Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 40-50 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adeta göz gözü görmedi. Sürücüler, trafikte sis farlarını yakarak seyretti.
Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.