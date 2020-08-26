İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te yol çalışmaları sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde asfalt çalışmalarına hız verildi.


Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli İl Genel Meclis üyesi Hasan Bozkurt, Yol Şube Müdürlüğü teknik ekibi Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe, Aşağıbademli, Yukarıbademli ve Kürtüncü Köylerinde muhtarlar da bir araya gelerek yapımı devam eden köy yolları bakım onarım çalışmalarını incelediler.


İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, belirli bir plan çerçevesinde asfalt ve yol yapımına devam ettiklerini, imkanları en iyi şekilde değerlendirerek çalıştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.