Kilis'te "Yunus Emre" söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, şiirleri ile de tanınan veli olan Yunus Emre Hazretleri'ni konu alan söyleşi gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Bizim Yunus'un Romanları, Romanlarda Yunus Emre” başlıklı söyleşi Fakültenin Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Alper Yetkiner'in açılış konuşması, Dr. Öğretim üyesi Yakup Alan'ın yönlendiriciliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Alan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Batının popüler sanal kahramanlarına karşın Türkiye'nin gerçek kahramanların ve malzemelerin roman ile anlatıldığını ifade eden Alan, Yunus Emre'nin birçok menkıbe ve romana konu olduğunu ifade etti. Yunus Emre'yi konu edinen “Od” ve “Bir Ben Vardır Benden İçeri” romanlarını çeşitli açılardan ele alıp karşılaştıran Alan, İslam Ansiklopedisinde yer alan menkıbelerden de bahsetti. Ansiklopedi ve roman okumanın farklarına da vurgu yapan Alan, Yunus Emre'nin anlatan birbirinden farklı romanları okuyarak anlaşılabileceğinin kaydetti. Günümüz tüketim toplumunda kalıcı olmak için üretmenin önemini Yunus Emre şiirleri bağlamında değerlendiren Alan, çalışmak, azim göstermek, sabretmek, kanaat etmek ve fedakarlık gibi değerlerin öğrenilmesi ve öğretilmesinde bu şiirlerden faydalanılması gerektiğini dile getirdi.

Alan, Yunus Emre'nin eserlerinde dili etkili şekilde kullandığının, günümüzde hala okunup hatırlanmasında bu durumun etkili olduğunun ifade edildiği söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.