Kilis'te yüzlerce keklik doğaya bırakıldı

Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 600 keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

2023 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı' çerçevesinde yetiştirilen 600 keklik, Milli Paklar bölgesindeki doğal yaşam alanlarına salındı. Ekiplerce kafeslere konulan keklikler daha sonra araçlarla salımın yapılacağı bölgeye götürüldü. Burada düzenlenen program çerçevesinde yetiştirilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kilis şube müdürleri, ekibi tarafından 4 köyde 600 keklik doğaya salındı. Kafeslerden kurtulan keklikler doğa ile buluştu.