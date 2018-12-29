Kilis'te “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesi Kilis'te devam ediyor.

Projenin Kilis ayağında Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzumuzda başlatılan çalışmalar 1'er aylık periyotlarla 3 dönem süreceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı deneyimli antrenörler eşliğinde haftada dört gün sürdürülen çalışmalar sonunda,ilimizde eğitim gören tüm ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilere yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Projesi kapsamında yapılan yüzme eğitiminin çocukların gelişiminde önemli rol oynayacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,yapılan tanıtım toplantı sonrasında projeye katkı sağlan tüm Okul Müdürleri başta olmak üzere özverili çalışmalarından dolayı yüzme antrenörlerine,cankurtaranlara ve havuz personeline teşekkür etti.

Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla başlatılan proje Kilis'te, eğitim vermekte olan merkez,ilçe ve tüm köy okullarını kapsıyor.