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Kilis'te Zeytin Festivali düzenlenecek

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kasım ayı içerisinde Zeytin Festivali düzenleneceğini Prof.

Dr. Canan Karatay'ın ta etkinliğe katılacağı söyledi.


Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in zeytincilik açısından önemli iller arasında yer aldığını ifada ederek, “Kilis Valimiz Recep Soytürk ile birlikte koordine ediyoruz. Ortak paydaşlarımızla zeytin festivali yapacağız. Şenlik şeklinde geçecek, festivale Prof. Dr. Canan Karatay'da katılacak. Bilindiği üzere ilimizde zeytincilik organik bir şekilde yapılıyor. Her hangi bir ilaç kullanılmıyor. Kilis yağlık zeytin yağının kendine has bir aroması var. Bu nedenle Kilis'in bu değerinin markalaşması için üzerimize belediye olarak ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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