Kilis'te zeytin hasadı erken başladı

Kilis'te zeytin hasadı bu yıl erken başladı. Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürürken zeytin, yorucu ve zahmetli yolcuğun ardından sofralara ulaşıyor.

Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan Kilis'te hasat erken başladı. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ve sırıklarla dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürülüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Zeytin üreticisi İbrahim Özaslan bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yağışların fazla olması nedeniyle hasada erken başladık. Geçen yıl aşırı yağmur nedeniyle hasat yapmaya fırsat bulamadık. Bu yıl hasada erken başladık. Zeytin erken toplandığı zaman asit oranı düşük oluyor. Zeytinlerimiz organik, bu yıl erken başladık. Kilis'te zeytinlerde ilaç falan kullanılmıyor, tamamen organiktir. Şu an yeni mahsul zeytinyağı için fiyat açıklanmadı ama 15-18 TL arasında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Zeytin üreticisi Ahmet Özaslan ise "Geçen yıl yağmurdan çamurdan fırsat bulup da toplayamadık. Bu yıl erken toplamaya mecbur olduk. Kilis'te zeytinlerde herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Zeytin doğaldır, organiktir. Zeytinyağının kilosunun 15-18 TL arasında olması gerekiyor. 1 kilo etin kilosu 55 TL, sadece bir yemek yapabilirsiniz ama zeytinyağının kilosu 15 TL civarında en azından 5 yemek yapılır. Fiyatlar düşük" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mustafa Köseismailoğlu da, "Bu yıl biraz daha erken hasada başlandı. Kilis yağlık zeytininden iyi verim elde ediliyor. Organik zeytin üretilen bir şehiriz. Yüzde 33-35 oranında yağ elde ediyoruz. Fabrikalarda en son teknoloji kullanılıyor. Zeytin tanelerini yağa dönüştürmek için yüzde 7 oranında pay alıyoruz" diye konuştu.