İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te zeytin hasadına yağmur engeli

Türkiye’nin önemli zeytincilik merkezi olan Kilis’te, dün akşamdan itibaren başlayan yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.

Türkiye'nin önemli zeytincilik merkezi olan Kilis'te, dün akşamdan itibaren başlayan yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.


Kilis'te Ekim- Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadına, Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen zeytin hasadına yağan yağmur nedeniyle ara verildi. Birkaç gün yağmurun devam edeceğini ifade eden çiftçiler, “Bu yıl önceki yıllara oranda zeytin hasadında rekolte düşüklüğü var. Yağmurun durması ile birlikte yeniden hasada başlayacağız” diye konuştu.

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