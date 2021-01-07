İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis’te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis'te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.


Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis'te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor. . Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.