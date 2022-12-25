Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

Kilis'te Zeytin hasadının sonuna gelinirken, hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis'te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor. Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor. Aralık ayı sonuna kadar Kilis'te zeytin hasadının tamamlanması bekleniyor.