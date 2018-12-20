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Kilis'te Zeytin hırsızları tutuklandı

Kilis’te, zeytin çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kilis'te, zeytin çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


M.E. ait merkeze bağlı Güneşli köyünde zeytin tarlasından daha önceden toplamış olduğu ve römork içerisinde bulunan yaklaşık olarak 1 ton civarında zeytinin çalındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışma sonucu yapılan araştırma neticesinde hırsızlık olayını R.B., Ü.A.Y., M.M. ve M.P. isimli şahısların yaptıkları tespit edildi. Olay ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tahkikata başlanılmış, yapılan operasyon neticesi yakalanarak mahkemeye sevk edilen R.B., Ü.A.Y. ve M.H.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. M.M. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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