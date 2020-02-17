Kilis'te“Genç arkadaş, şiiri seviyorsan, sende şair olabilirsin” eğitimi başladı

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, Şiir okuluna öğrencilerin ilgisinin fazla olduğunu ifade ederek, “Şuan lise öğrencilerine hafta sonları hece vezninde şiir eğitimi veriyoruz. Lise öğrencilerinden sonrada üniversite öğrencilerine de eğitim vermeye devam edeceğiz. Ensar şehri, sahabeler şehri unvanlarına birde şairler şehri unvanı emlemek istiyoruz. Etkinliğimizin ilk gününde Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Hüseyin Erkmen ve Servet Ramazan'a teşekkür ediyorum” dedi.