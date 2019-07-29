İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'teki Afrin çöplüğü temizleniyor

Kilis’te, Afrin köprüsü yakınlarındaki çöpler temizlenmeye başlandı.

Kilis'te, Afrin köprüsü yakınlarındaki çöpler temizlenmeye başlandı.


Kilis-İslahiye Karayolu üzerindeki Afrin Köprüsü yakınlarındaki şantiyede bulunan çöpler, Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatının ardından temizlenmeye başlandı. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve çevreye pis koku yayan çöplükteki temizleme çalışmaları Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu tarafından yerinde incelendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.