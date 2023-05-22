İhlas Haber Ajansı

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Kilis'teki cinayetin zanlısı Mersin'de yakalandı

Kilis’te bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli Mersin’de yakalandı.

Kilis'te bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli Mersin'de yakalandı.


Olay, Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki bir rezidansın 13 katında meydana geldi. Bir firmada yönetici olan Rıdvan Kaplan'ı 13 Mayıs 2023 tarihinde 6 bıçak darbesiyle öldürerek kaçan katil zanlısı Harun R. Bilir, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından Mersin'de düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak Kilis'e getirildi.


Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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