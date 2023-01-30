İhlas Haber Ajansı

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Kilis'teki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Kilis’te silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren kişiler tespit etti. Silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik icra edilen 3 ayrı operasyonda toplamda 5 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.


Yakalanan şahıslardan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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