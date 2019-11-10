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Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı

Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih’in efsanevi lideri Yaser Arafat, 15’inci ölüm yıl dönümünde Kilis’teki Filistinliler tarafından anıldı.

Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat, 15'inci ölüm yıl dönümünde Kilis'teki Filistinliler tarafından anıldı.


Filistin'den İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Filistinliler, Suriye'deki iç kargaşa ve savaş nedeniyle kaçarak Kilis'e yerleşti.


Kilis'te yaşayan Filistinliler, Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ı ölüm yıl dönümünde andılar.


İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Yaser Arafat'ı öven konuşmalar yapıldı. Arafat'ın hayatı ile Filistin davasına verdiği mücadele sinevizyon eşliğinde gösterildi. İsrail'in yaptığı zulümlere tepki gösteren Filistinliler, özgürlük şarkıları söylediler. Programda Filistinli çocuklar da şiirler okudu.


Etkinliğin düzenlendiği salon, Yaser Arafat'ın fotoğrafları, Türk ve Filistin bayrakları ile donatıldı.

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