Kilis'teki göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Kilis'te 49 düzensiz göçmenin Suriye'den Türkiye'ye geçmesine organizatörlük yapan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, icra edilen pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri neticesinde, Merkez ilçe Demirışık köyü yakınlarda, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı Ekipler aynı saatlerde Elbeyli ilçesi Kalbursait ve Havuzluçam köyleri yakınlarda ise göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle durdurulan 4 araç içerisinde toplam 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen S.D., A.A.A.,, A.H., B.K.N, M.A., M.S., M.D. ve A.İ. isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı. Söz konusu 4 otomobil, 9 cep telefonu ve bin 500 TL para ele geçirildi.

İki ayrı ilçede yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerini müteakip Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük kapılarından sınır dışı edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.