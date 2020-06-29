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Kilis'teki Kütüphanelerin 19 bin kayıtlı üyesi var

Kilis’teki halk kütüphanelerinin 19 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

Kilis'teki halk kütüphanelerinin 19 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.


Kilis'te 2019 yılında toplam halk kütüphane sayısı 3 olduğu, Kilis, Iğdır ve Yalova ile birlikte tüm iller içinde son sırada yer aldı.


3 kütüphanede toplam kitap sayısı 55 bin olurken, yıl içindeki kullanıcı sayısı 158 bin oldu. Kullanıcı sayısı bakımından Kilis, tüm iller içinde 65. oldu. 2019 yılında Kilis halk kütüphanelerince ödünç verilen materyal sayısı 52 bin oldu. Kilis'te 2018 yılına göre halk kütüphanelerinde kitap sayısı da kullanıcı sayısı da arttı.

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