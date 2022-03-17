İhlas Haber Ajansı

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Kilis'teki meralarda gübreleme yapıldı

Kilis ve ilçelerinde Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri kapsamında gübreleme yapıldı.


4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri kapsamında Kilis Merkez ilçesine bağlı Beşenli, Çalkaya, Tahtalı, Duruca, Çörten, Musabeyli ilçesine bağlı Yukarıbademli, Elbeyli ilçesine bağlı Günece, Polateli ilçesine bağlı Yeniyurt ve Belenözü köylerine ait meralarda toplamda 11 bin 500 kilogram kompoze gübre uygulandı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, “Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri ile gübreleme uygulaması yapılan mera alanlarında ot üretimi ve kalitesinin arttırılması, bunun yanı sıra gübreleme uygulaması yapılmayan mera alanlarında da otlatma periyoduna uyularak meraların doğal tohumlamaya bırakılması ve vasfının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri ile hayvan yetiştiriciliğinde önemli girdilerden biri olan kaba yem ihtiyacının meralardan karşılanması amaçlanmaktadır” dedi.

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