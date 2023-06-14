İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis'teki PKK/YPG operasyonunda 1 tutuklama

Kilis’te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye'de PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan C.M.J. isimli şüpheli şahıs Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.J. şüpheli şahıs, tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.