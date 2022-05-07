İhlas Haber Ajansı

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Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sıyısı 2'ye yükseldi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Olay, dün gün gece Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu meydana geldi. H.E. av tüfeği ile Halil T., Mehmet T. ve Ercan T. üzerine ateş açarak yaraladı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halil T. aynı gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam da kardeşi Mehmet T. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybedince silahlı kavgada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Diğer yaralı Ercan T.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.


Zanlı H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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