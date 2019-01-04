Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ile tank sevkıyatı

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs ve tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy jandarma eşliğinde Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.