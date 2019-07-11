Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yoğun sevkıyat

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkıyatı yoğun şekilde devam ediliyor.

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Fırat'ın doğusuna Kilis'ten yoğun sevkıyatlar yapılmaya devam ediyor. Kilis'te birliklerden tırlara yüklenen fırtına obüs ile tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep üzerinden Şanlıurfa ile Mardin'in Suriye sınırındaki birliklerine gönderilmeye devam ediyor.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük başarı gösteren Siirt, Tatvan, Kayseri, Bolu, Tunceli, Sarıkamış ve Tunceli Hozat komando tugaylarındaki komando birlikleri, tank, mekanize piyade birlikleri ile özel kuvvetler, Şanlıurfa ve Mardin'in Suriye sınırındaki birliklere kaydırıldı. Özellikle Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki birliklerden Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için askeri sevkıyatlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri sevkıyatları devam ederken, bir yandan da Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı hareket bölgelerine takviye birlikler gönderiliyor.