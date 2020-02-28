Kilis'ten İdlib'e komando sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.