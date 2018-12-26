Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı sevkiyatı

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.