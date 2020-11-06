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Kimyon dendi bitkisel ürün çıktı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında çemen tohumu ve kimyon olarak beyan edilen ürünlerin bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğu ortaya çıktı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında çemen tohumu ve kimyon olarak beyan edilen ürünlerin bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 573 bin TL değerindeki ürüne el koyan ekipler, gözaltına alınan 2 kişi hakkında ise vergi kaçakçılığından işlem yaptı.


Akçakale Gümrük Müdürlüğünden Çobanbey Gümrük Müdürlüğüne sevkli transit refakat belgeli olan ve muhteviyatında çemen tohumu ve kimyon olarak beyan edilen bir tırda yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 573 bin 746 TL 16 kuruş olan 20 ton 320 kilogram kimyon yerine bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğu belirlendi.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan aramada ele geçirilen ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, vergi kaçakçılığı ile beyana aykırı yük taşımaktan işlem başlatıldı.

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