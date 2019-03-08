Kıraathane buluşmalarının dördüncüsü düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde “Mülteci Anılarında Savaş ve Göç” konulu etkinlik düzenlendi.

“Mülteci Anılarında Savaş ve Göç” konusunu sohbet usulüyle değerlendirmek üzere bir araya gelen, aralarında Kilis Valisi Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun ile Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in de bulunan ve kitapseverlere hitap eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Suriyeli 52 mülteci ile Arapça mülakat yoluyla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Yaşar, rakamların altında gömülü kalan duyguların tespit edilmesine çalıştığını vurgulayarak, başladığı konuşmasında Suriyeli mültecilerin göçten önce ve sonra yaşadıkları sıkıntılardan, iç savaşın toplumsal bilimlerdeki araştırılma oranının düşüklüğünden, J.J. Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'ne atfen, bir arada bulunma hukukunun savaşların önüne geçtiğinden ve Sigmund Freud'a atfen, insanların saldırganlık dürtüleri dolayısıyla her zaman savaşacaklarından bahsetti.

Prof. Dr. Yaşar, Marksist bakışla Suriye'deki iç savaşın sebeplerinden birinin ekonomik kaynakların yetersizliği ve kuraklık olarak görüldüğünü, bununla birlikte 1963'ten 2011'e dek olağanüstü hal şartlarını sıkı bir şekilde uygulayan devlet organlarından kaynaklı liyakat eksikliği, kötü yönetim, adaletsizlik ve 1982'de Hama katliamı örneğindeki görüldüğü şekliyle zulmün doğurduğu öfke patlaması ile halk tabanında aidiyeti kuvvetli, birleşik bir Suriyeli kimliği oluşturamamanın iç savaşın asıl sebeplerinden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, mezhepsel kamplaşmalardan da çok olmak üzere kabile bağlarının Suriye'deki iç savaşın doğru okunmasında en önemli parametre olduğunu önemle vurguladı.

Prof. Dr. Yaşar, Kilis halkı ve Suriyeli mültecilerin ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak refahının artırılması için temennilerde bulunarak sözlerini nihayetlendirdi.

Vali Soytürk ile Rektörü Karacoşkun program sonrasında katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.