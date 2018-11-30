Kıraathane Sohbetleri Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği “Kağıt Medeniyeti” konulu Kıraatane buluşması düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde düzenlenen ilk toplantıda Orhan Okay'ın Kağıt Medeniyeti kitabı üzerine sohbet edildi. Kıraathaneye gelen gelen kitapseverlere hitap eden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, Duhamell'den alıntılayarak “Bir virus çıksa ve halihazırda elimizdeki tüm kitapları yok etse ne kaybederiz" sorusuyla başladığı konuşmasında "kitap okuma", özellikle ise "okuma" eylemi üzerinde durdu.

Peyâmi Safa'nın “Kağıt her medeniyetin derisidir" sözünün de altını çizen Dr. Muhammed Hüküm, okuma eyleminin Keynesyen Kapitalizm'in nicelik ve hız yanlısı değerlerinden uzak Safahatvari bir niteliğe dair sonuçlar doğurması gerektiğini vurguladı. Hüküm, okumanın hızdan ve dijitallikten özge bir sefer olduğunu söyleyerek, herkesin kendi seferinin sorumluluğunu taşıdığına dikkat çekti.

Ayrıca Muhammed Hüküm, fikir alışverişi ve temennilerle biten toplantının ardından, katılımcılarla kıraathane bahçesinde çay içerek, sohbet etti.