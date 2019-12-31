Kıraathane Söyleşileri "İslam Felsefesinde Aşk"

Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner'in sunum yaptığı söyleşide, İslam düşünce geleneğindeki aşk ve muhabbet kavramları İhvan-ı Safa ekolü ve İbn Sina merkezinde ele alındı. Şahiner, İbn Sina'nın şifa kitabında ve İhvan-ı Safa risalelerinde aşk kavramının mutlak bir enerji olduğunun altını çizdi. Dinleyicilerin soru ve cevaplarından sonra çay ikramı ile söyleşi sona erdi.