Kıraathane Söyleşilerinin 19'uncusu yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşileri'nin 19'uncusu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren moderatörlüğünde online gerçekleşen söyleşi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un açılış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Karacoşkun, 19.su düzenlenen bu söyleşide, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgın hastalığının ayrıntılarına dair bilgileri yetkin bir kişiden dinlemenin verdiği memnuniyeti dile getirerek katılımlarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a teşekkürlerini iletti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta Rektör Karacoşkun olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek “Dünyada ve Türkiye'de Koronavirüs Pandemisi” temalı konuşmasına başladı.

İlhan, sürdürdüğü aktif görevler ile ilgili bilgi verdikten sonra sağlık hizmetlerinin gelişimi, salgın hastalıklar çerçevesinde Covid-19 salgınının dünyada ve Türkiye'de görülmesi ve salgının genel seyri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tüm devlet kurumlarının Türkiye'deki hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının ilk vaka ile birlikte harekete geçerek gerekli önlemleri aldığını, Mayıs ayı ile birlikte salgının etkisini artırdığını ancak başlangıçta her ne kadar zorluklarla karşılaşılsa da sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla ve alınan kamusal kısıtlamaların da etkisiyle başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Söyleşinin devamında İlhan, ağustos ve eylül aylarında kısıtlamaların kaldırılmaya başlaması ile birlikte salgının zirve yaptığını, birçok insanımızın da tedbirlere uymadıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Filyasyon ekiplerinin sahada yapmış oldukları hizmet ile erken ve yerinde tespitlerin salgının önüne geçilmesinde etkin rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülke olarak aşılama çalışması ile birlikte gelinen durumdan daha olumlu noktalara gelinileceğini, vatandaşların aşı olması gerektiğini belirterek bir süre daha kısıtlamalara, kurallara ve tedbirlere uymanın önemine dikkat çekti.

Söyleşi, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın sunumunun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.