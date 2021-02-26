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Kıraathane Söyleşilerinin 21'incisi düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde geleneksel hale getirilen Kıraathane Söyleşilerinin 21’incisi düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde geleneksel hale getirilen Kıraathane Söyleşilerinin 21'incisi düzenlendi.


“Haskala Hareketi ve Ha-Measef Dergisi” başlıklı söyleşi 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu'nun sunumları ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir'in moderatörlüğü ile online olarak gerçekleştirildi.


Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu, Yahudi Aydınlanması'nın Avrupa'da meydana gelen Batı Aydınlanması ve emansipasyonlar sonucunda oluştuğunu belirtti.


Altuncu, İbranicede “aydınlanma” anlamındaki Haskala kelimesiyle adlandırılan bu hareketin özellikle Avrupa'da yaşayan Yahudi topluluklarına dinî, kültürel ve bilimsel açıdan yeni bir bilinç kazandırarak Yahudileri dönüştürmeyi ve Avrupa'ya entegre etmeyi amaçladığını ifade etti. Altuncu, Özellikle “Evde Yahudi, sokakta ise Alman” sloganıyla öne çıkan Haskala hareketinin belli bir plan eşliğindeki kurumsallaşmış yapısına 1783 yılında yayın hayatına başlayan ha-Measef dergisi ile kavuştuğunu vurguladı.


Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu, ha-Measef dergisinin, Haskala hareketi ile ilgili en önemli verileri içerisinde barındırdığını, dergi içeriğinin Haskala fikirlerini ve bu fikirler doğrultusunda yürütülen çalışmaları gösterdiğini belirtti.


1783-1811 yılları arasında yayımlanan dergiye ait orijinal içeriklerin de sunulduğu söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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